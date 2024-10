Testo Unico FER, Assistal: molto bene riordino normativo

(Teleborsa) -è stato contraddistinto dall’introduzione di svariate norme e decreti che hanno contribuito a creare una confusione normativa,ci restituisce una situazione priva di coerenza" ha riferito, Presidente Assistal, all’indomani dell’audizione tenuta dall’Associazione in seno alle Commissioni VIII (Ambiente,territorio e lavori pubblici) X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei Deputati nell’ambito dello schema di decreto legislativo recante il c.d."Perciòche sostituisca e metta ordine, soprattutto tenendo conto degli obiettivi sfidanti del PNIEC: i quali potranno essere raggiunti soltanto a fronte di univocità di procedimenti e certezza delle tempistiche. Inoltre - ha continuato Rossi - serve porre l’attenzione oltre che sui sistemi di produzione anche e soprattutto su quelli destinati all’immagazzinamento dell’energia rinnovabile. A questo propositoAssistal si augura, infatti, "sia armonizzata con il decreto Aree Idonee, limitando così al massimo le difformità Regionali. "Così che le Regioni aumentino la propria offerta di energia attirando, allo stesso tempo, anche nuove attività economiche. Per questo motivo sarà fondamentale - soprattutto per le imprese - poter aggiornare tecnologicamente gli impianti o potenziarli senza ulteriori autorizzazioni". Infine, ha concluso Rossi "occorre normare il periodo transitorio tra il precedente e l’attuale decreto: auspichiamo che quest’ultimo non sia retroattivo per i