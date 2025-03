Assegno Unico, INPS: a gennaio 2025 erogati 1,6 miliardi euro

(Teleborsa) -, attraverso l’Assegno Unico Universale portando il totale delle erogazioni dal 2022 a oltre 53 miliardi di euro. Lo comunica lo stesso Istituto che ha diffuso l’aggiornamento dell’Osservatorio Statistico sull’Assegno Unico Universale, che copre il periodo da marzo 2022 a gennaio 2025.i nuclei famigliari che hanno beneficiato dell’assegno a gennaio 2025, per un totale di 9.381.467 figli. L’importo medio per figlio si attesta a 173 euro, con somme che vanno da circa 58 euro per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (45.939,56 euro per il 2025), a 223 euro per le famiglie con il reddito più basso (ISEE minimo di 17.227,33 euro).L'Inps ricorda che l' Assegno Unico Universale viene erogato,Inoltre, per i destinatari di primo pagamento dell’assegno unico universale, è disponibile un servizio di video guida personalizzato con i dati della domanda che illustra ai nuovi richiedenti le tempistiche per il pagamento, i criteri per il calcolo dell’importo dell’AUU, comprese le eventuali maggiorazioni a cui i genitori possono avere diritto, in base alla composizione del nucleo familiare, e le modalità