Aumento di 5 euro sulle sigarette: proposta per sostenere il SSN

(Teleborsa) - L'insieme alla, ha lanciato la campagna, chiedendo di. L'iniziativa, presentata in, mira a, destinando parte dei fondi a campagne informative sui rischi del tabagismo.La vicepresidente del Senato,, ha annunciato chein tal senso nella prossima legge di bilancio. "Ho presentato un emendamento per, come già accade in altri Paesi. Potremmo così generare oltre 13 miliardi di euro di entrate da investire nel potenziamento del SSN e in campagne di sensibilizzazione sui rischi del fumo, rivolte soprattutto ai giovani. La tutela della salute è sancita dalla nostra Costituzione, e dobbiamo fare tutto il possibile affinché essa venga rispettata"."Chiediamo alle istituzioni di approvare una tassa di scopo. L'obiettivo – ha spiegato– è ridurre il consumo di tabacco eper finanziare il Servizio Sanitario Nazionale. Il fumo non è solo la principale causa di tumori al polmone, ma contribuisce anche a molte altre neoplasie, nonché a malattie cardiovascolari e respiratorie".Il sostegno è arrivato anche dal Partito Democratico, con la senatriceche hanno sottolineato laSecondo le, in Italia,, con costi sociali pari a più di 26 miliardi di euro, e, con quasi 40mila nuovi casi ogni anno. Inoltre, il 62% degli italiani, compresi molti fumatori, si è detto favorevole a un aumento del prezzo delle sigarette per finanziare il SSN e sostenere la ricerca.La campagna #SOStenereSSN mira non solo a finanziare il SSN attraverso una tassa sulle sigarette, ma anche asui gravi danni causati dal fumo. La campagna prevede la creazione di un sito web dedicato, un opuscolo informativo e uno spot pubblicitario, con la partecipazione di istituzioni e testimonial. L'iniziativa ha già ottenuto il supporto di organizzazioni come Airc, l'Istituto Mario Negri, Cittadinanzattiva e Alleanza Contro il Cancro., ha ricordato che "negli ultimi annidel numero di fumatori, interrotta da un aumento durante la pandemia. Le campagne anti-fumo hanno avuto un impatto positivo, ma l'incidenza e la mortalità del tumore al polmone restano elevate. È fondamentale attivare campagne per sensibilizzare la popolazione sui benefici di stili di vita sani e sull'urgenza di abbandonare l'abitudine al fumo".L'aumento del prezzo delle sigarette sarebbe poi in linea con i costi già previsti in altri Paesi europei, come la Francia, dove un pacchetto arriva a costare 12 euro. In Italia, invece, il prezzo medio è tra i più bassi in Europa, intorno ai 6 euro. La proposta di una "" potrebbe, migliorare la salute pubblica e generare risorse per il sistema sanitario, che si trova a fronteggiare costi elevati legati al trattamento delle patologie causate dal fumo.