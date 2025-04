Caltagirone Editore, assemblea approva bilancio 2024 e dividendo

Caltagirone Editore

(Teleborsa) - Si è riunita oggi a Roma, sotto la presidenza di Azzurra Caltagirone, l’Assemblea ordinaria degli Azionisti dellache ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2024.A livello consolidato il Gruppo ha chiuso l’esercizio 2024 cona 112 milioni di euro (116,5 milioni di euro nel 2023). Ilè stato positivo per 784 mila euro (5,6 milioni di euro nel 2023). Il Risultato della gestione finanziaria è stato positivo per 21,8 milioni di euro (positivo per 16,7 milioni di euro nel 2023).Ildi Gruppo è stato positivo per 8,2 milioni di euro (positivo per 16,2 milioni di euro al 31 dicembre 2023).L’Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato unper l’esercizio 2024 pari a 0,04 euro per azione (invariato). Il pagamento avverrà a partire dal 21 maggio, con data 19 maggio 2025 per lo stacco della cedola n.17 e con record date alla data del 20 maggio. L’Assemblea ha invece respinto la proposta di alcuni Soci di minoranza di distribuzione di un dividendo corrispondente a 0,12 euro per azione.L'Assemblea ha, inoltre, approvato la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione ed espresso parere favorevole in merito alla seconda sezione della medesima Relazione.L’Assemblea ha infine respinto la proposta di alcuni Soci di minoranza di revoca per giusta causa dei vertici societari, nonché la proposta degli stessi Soci di minoranza di assegnazione parziale ai Soci delle azioni in portafoglio tramite erogazione di un dividendo straordinario di 1,00 euro per azione.