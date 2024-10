Giornata in tenuta per il comparto telecomunicazioni in Italia (+0,67%)

indice del settore telecomunicazioni

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

indice EURO STOXX Telecommunications

Telecom Italia

listino milanese

Rai Way

small-cap

Tessellis

(Teleborsa) - Si è mosso in territorio positivo l', che prende il via in moderato rialzo rispetto alla vigilia, performando molto meglio dell', che dà segnali di maggiore debolezza.Ilha aperto a 8.933,3, in recupero dello 0,67% rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'evidenzia un più deciso calo dello 0,73% a 318.Tra le azioni più importanti dell'indice telecomunicazioni di Milano, seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 2,03%.Tra le medie imprese quotate sul, risultato positivo per, che lievita dell'1,71%.Tra ledi Milano, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile del 3,50% sui valori precedenti.