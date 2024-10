Stellantis, nuove revisioni al ribasso da analisti. RBC passa a Sector Perform

Stellantis

(Teleborsa) -sul titolo, colosso italo-francese dell'automotive. In particolare, RBC ha declassato le azioni Stellantis da "outperform" a "", con un prezzo obiettivo abbassato da 17 aper azione.Il broker parla di, anche se sottolinea come una serie di fattori rimangono favorevoli da una prospettiva a lungo termine, come la bassa esposizione del gruppo al mercato cinese, il suo buon posizionamento in Europa in termini di decarbonizzazione e la qualità della sua offerta negli Stati Uniti.Sempre nella giornata odierna,ha tagliato il target price da 15 aper azioneDal suo profit warning di lunedì, Stellantis è statae riduzioni del suo prezzo obiettivo e delle stime, in particolare da parte degli analisti diieri.Intanto, è buona la performance di, che, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 12,24 e successiva a 12,59. Supporto a 11,9.