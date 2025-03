Amplifon continua a scendere, analisti tagliano target price

Amplifon

(Teleborsa) -per il titolo, società leader nelle soluzioni uditive che fa parte del FTSE MIB, dopo il crollo di ieri in concomitanza con la pubblicazione dei conti per il 2024 Stamattina sono arrivate anche diverseda parte degli analisti. In particolare,ha tagliato il TP aper azione dai precedenti 23,5 euro, mentrelo ha portato aper azione dai precedenti 33,7 euro.ha abbassato il target price aper azione dai precedenti da 35 euro, precisando che il trimestre è stato caratterizzato da una crescita organica inferiore alle attese e da una guidance al di sotto del consenso. Gli analisti considerano comunque il movimento del prezzo delle azioni (-16% contro -1,5% STOXX Europe 600 Health Care) eccessivo nel contesto di una guidance di circa il 3% al di sotto del consensus EBITDA.registra unarispetto alla vigilia, attestandosi a 20,31 euro. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 19,96 e successiva a quota 19,61. Resistenza a 20,54.