UE autorizza acquisizione di Clasquin da parte del gruppo MSC

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del regolamento europeo sulle concentrazioni, l'dello spedizioniere francese Clasquin da parte del colosso dei trasporti MSC. L'operazione riguarda principalmente i mercati della fornitura di servizi di trasporto marittimo di linea mediante contenitori in alto mare e di spedizioni via mare.La Commissione ha concluso che la concentrazione progettata, dato il suo impatto limitato sulla concorrenza nei mercati in cui operano le società. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la normale procedura di controllo delle concentrazioni.