UE autorizza acquisizione di Agri Holding da parte di CDP e Trilantic

(Teleborsa) - Laha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'dell'italiana Agri Holding da parte di CDP Equity (holding di Cassa Depositi e Prestiti) e della società di private equity Trilantic. L'operazione riguarda principalmente servizi di consulenza nel settore agricolo.La Commissione ha concluso che l'operazione notificata, dato che le società non operano negli stessi mercati e l'impatto sullo Spazio economico europeo è limitato. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.L'operazione era stata . Le società si divideranno in quote paritetiche l'83% del primo hub dell'agritech italiano, rilevandolo dalla piattaforma di investimento Nextalia. BF Agricola conserverà una partecipazione del 15%.