Banca Mediolanum, raccolta netta settembre pari a 334 milioni

Banca Mediolanum

(Teleborsa) -a settembre ha registrati risultati commerciali pari. Nello specifico laha raggiunto i 334 milioni di euro (7,16 miliardi da inizio anno) mentre laè stata di 595 milioni di euro (5,44 miliardi da inizio anno). Ia settembre ammontano a 283 milioni di euro (2,03 miliardi il totale da inizio anno), mentre i premi di protezione hanno raggiunto i(143 milioni da inizio anno)"I risultati commerciali di settembre confermano il trend decisamente positivo dell’ultimo periodo. Nonostante la stagionalità tipica del mese, abbiamo registrato un solido dato di raccolta in prodotti di risparmio gestito, con flussi per ben 595 milioni, che portano il totale da inizio anno a 5,44 miliardi di euro, oltre il 90% in più del 2023 - ha commentato, amministratore delegato di Banca Mediolanum -. Prosegue anche l’acquisizione di nuovi clienti bancari, circa 150 mila tra Italia e Spagna nei primi 9 mesi, in aumento del 7% rispetto allo scorso anno. Vediamo infine il progressivo recupero delle erogazioni di mutui e prestiti, con 283 milioni nel mese di settembre. Sono tutti segnali che indicano come la forza del nostro modello, la qualità della consulenza dei Family Banker e le iniziative di marketing messe in campo ci porteranno grandi risultati in questo 2024 che si appresta a diventare uno dei nostri migliori anni di sempre".