BdM Banca, l'utile sale a 15 milioni di euro nel primo trimestre

(Teleborsa) -(ex Banca Popolare di Bari, oggi nel Gruppo Mediocredito Centrale) ha chiuso ilcon unpari a 15 milioni di euro, in crescita rispetto agli 8,7 milioni di euro registrati al 31 marzo 2024. In particolare: +8,3% il Margine di interesse, pari a 59,1 milioni di euro al 31 marzo 2025 rispetto a 54,5 milioni di euro al 31 marzo 2024; +21,5% le Commissioni nette pari a 31,6 milioni di euro in confronto ai 26 milioni di euro al 31 marzo 2024; +26,5% il Margine di intermediazione pari a 98,1 milioni di euro rispetto ai 77,5 milioni di euro al 31 marzo 2024.In forte riduzione ilche scende dall' 81,3% del 31 marzo 2024 al 62,7% del 31 marzo 2025. +3,9% gli, con 5.875,4 milioni di euro al 31 marzo 2025 rispetto a 5.657,3 milioni di euro al 31 dicembre 2024. In lieve crescita la, pari a 11.172,1 milioni di euro al 31 marzo 2025 rispetto a 11.159,2 milioni di euro al 31 dicembre 2024. In calo l', rispettivamente, al 6,8% e al 3,5% (6,9% e 3,8% al 31 dicembre 2024 e al 9% e 4,6% al 31 marzo 2024).