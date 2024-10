Intesa Sanpaolo, IMI CIB cresce in Spagna con prestiti sindacati e collocamenti bond

Intesa Sanpaolo

CriteriaCaixa

Iberdrola

Naturgy

Santander

(Teleborsa) -, attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking guidata da Mauro Micillo,NelIntesa Sanpaolo si è posizionata. A conferma di ciò, negli ultimi due anni la Divisione ha partecipato a rilevanti operazioni finanziarie, tra cui 13 progetti strategici di rilevanza internazionale nei settori dell'energia e delle infrastrutture, che hanno coinvolto Italia e Spagna, per un controvalore complessivo di circa 27 miliardi di euro. Tra queste operazioni vi è il supporto, in qualità di co-advisor, al Gruppo Enel nella partnership con Masdar per gli impianti fotovoltaici in Spagna, e la partecipazione in pool al finanziamento per complessivi 6,6 miliardi di euro a sostegno della joint venture tra Orange e MasMovil.Protagonista anche sul mercato obbligazionario, la Divisione IMI CIB ha partecipato laalperper un totale di 6,7 miliardi."Il Gruppo è presente in Spagna da oltre 50 anni e intendiamo rafforzare ulteriormente il nostro impegno su questo mercato - ha commentato, Chief della Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo - Grazie alla nostra filiale di Madrid, offriamo supporto alle principali multinazionali spagnole, nonché alle controllate locali di grandi clienti corporate italiani e internazionali, istituti finanziari, fondi e investitori. La nostra strategia di crescita internazionale si basa sullanell'ambito dell'advisory e del mercato primario, specialmente in paesi come la Spagna, dove abbiamo consolidato il nostro ruolo nelle attività di finanziamento e di project financing".Nell'ambito della rete corporate dell'International Network della Divisione IMI CIB, che opera in 24 Paesi, la filiale di Madrid rappresenta