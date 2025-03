Fincantieri, Intesa incrementa target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 10,20 euro) ilsu, colosso italiano a controllo pubblico attivo nel settore della cantieristica navale, confermando la" sul titolo visto l'upside potenziale del 28%.Sebbene Fincantieri sia scambiata quasi in linea con il P/E medio del settore della difesa europeo del 2025, in base alle stime aggiornate di Intesa vanta unrispetto al +22% dei suoi peers.Gli analistisia al programma europeo "ReArm Europe/Readiness 2030" che al programma di rilancio della US Navy, riconoscendo anche la sua storia di successo di ristrutturazione e deleveraging. Intesa Sanpaolo haprincipalmente per tenere conto di minori oneri finanziari e costi straordinari in relazione alle controversie sull'amianto.