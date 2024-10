Apertura del TTG Travel Experience e InOut|The Contract Community a Rimini: un faro sul turismo globale

(Teleborsa) - Oggi allahanno aperto i battenti il, eventi centrali per il settore turistico in Italia e a livello internazionale. L’iniziativa disi prospetta ricca di opportunità di crescita e confronto per espositori, buyer ed esperti del settore, tutti uniti nella ricerca della "", tema guida di questa edizione. Veritas, nel suo significato latino, rappresenta un distacco dall’artificialità dello storytelling, dalle false recensioni e dalle fake news che minacciano il mondo del turismo.Durante la cerimonia inaugurale,, presidente di, ha sottolineato l'importanza di questi eventi per il settore turistico: "Ospitare Ttg e InOut è, visto che il mondo del turismo rappresenta un pezzo importantissimo della storia di questo quartiere fieristico, e dunque della nostra storia. Poi Ttg è un’occasione fondamentale per parlare di turismo e per rispondere alle domande che tutti ci facciamo. Una su tutte: siamo pronti a evolverci? Credo cheDovremo far partire i nostri ragionamenti preoccupandoci di come funzionano i nostri prodotti turistici, ovvero l’esperienza complessiva che proponiamo agli ospiti. Perché questo dovrebbe essere il turismo in Italia: un’esperienza memorabile e sostenibile".Il, ha ribadito il ruolo cruciale del TTG: "Il TTG è una delle principali piattaforme per la promozione del turismo italiano e internazionale. Questa fiera rappresenta un’opportunità straordinaria per rafforzare le collaborazioni tra gli operatori del settore, le Regioni, gli enti locali, stimolare nuovi investimenti, favorire sinergie internazionali e promuovere l’Italia come destinazione di eccellenza. In un contesto in continua evoluzione, il turismo è un pilastro fondamentale per la crescita economica e culturale della nostra Nazione. Lavorando insieme, possiamo affrontare le sfide del futuro e valorizzare al meglio il nostro straordinario patrimonio"., ha dichiarato: "Ogni anno TTG Travel Experience offre l’opportunità a chi si occupa di turismo di avere un’idea chiara della direzione che questo settore sta prendendo. Stiamo parlando di un comparto economico sempre più plurale e complesso, che va studiato e promosso in tutte le sue sfaccettature. Qui a Rimini possiamo trovare i protagonisti di tutti i principali ‘turismi’ e, grazie alle analisi presentate, possiamo riuscire a comprendere e perfino anticipare i trend dei prossimi anni. Questo è importantissimo per gli operatori, naturalmente, ma anche per chi rappresenta le Istituzioni, perché in questo modo potremo aiutare il settore con le norme e gli strumenti di sostegno più adeguati".ha evidenziato: "Ancora una volta a Rimini, a pochi passi dalla Repubblica di San Marino, si riunisce il mondo del turismo chiamato ad esplorare scelte imprenditoriali e strategie di sviluppo in un momento cruciale per un settore strategico e di assoluto valore economico. L’edizione 2024 di una fiera che anno dopo anno acquisisce prestigio e autorevolezza, si colloca in un contesto in continua evoluzione dove da alcuni anni fanno capolino temi cruciali e innovativi quali, ad esempio, quello dell’intelligenza generativa. La Repubblica di San Marino, con la sua storia millenaria e la sua tradizione di ospitalità, contribuisce già, attivamente, a questo dibattito, condividendo esperienze e best practices in progetti di sinergia territoriale dei quali si è fatta promotrice anche negli organismi internazionale. Siamo pronti a garantire la nostra collaborazione per costruire un futuro sostenibile e innovativo, dove il turismo possa essere motore di crescita economica e di valorizzazione del patrimonio territoriale"., ha sottolineato "Oltre a confermarsi anno dopo anno come la principale piattaforma di incontro in Italia per gli operatori del settore, TTG Travel Experience è l’occasione per soffermarsi a riflettere sulle tendenze che guidano l’economia turistica e i mercati internazionali, ragionando soprattutto sulle azioni da mettere in campo per alimentare uno dei principali motori di crescita e lavoro del nostro Paese. Abbiamo chiuso una stagione estiva dove il turismo interno ha sofferto, stretto dalla riduzione dei consumi e dall’aumento del costo della vita. In questo quadro di stallo nazionale e di grandi tensioni internazionali, è quanto mai indispensabili basarsi sulla ‘Veritas’ richiamata da questa edizione di TTG, su dati certi e prospettive concrete"., ha affermato che "Il turismo è un asset strategico fondamentale per la nostra regione. Un settore che si avvicina a superare il 16% del pil e che posizionerà l’Emilia-Romagna come regione turistica leader in Italia entro il 2030. E questo nonostante gli anni bui del Covid, la crisi energetica e l’alluvione. A conferma dell’attrattività dell’Emilia-Romagna percepita sempre più come unica grande destinazione turistica, anche grazie al buon lavoro di squadra di Destinazioni Turistiche, Apt, enti pubblici e privati. Un risultato frutto dei tanti investimenti fatti nel corso della legislatura - dalla riqualificazione dei waterfront a quella dei cammini storici e delle ciclovie, al sostegno alle imprese recettive -, trainato dai grandi eventi sportivi internazionali – partenza del Tour de France, Coppa Davis, Moto GP, Formula 1 per citarne solo alcuni – e dai marchi, Motor e Food Valley, ormai noti ovunque. Una regione che sa e vuole accogliere col sorriso, dove il turista può trovarsi come a casa e vivere esperienze indimenticabili"."Un'esposizione che quest'anno confida di arrivare davvero a un risultato straordinario. Ache troviamo all'interno dei padiglioni. Sono arrivati a Riminiche naturalmente faranno affari in questi giorni con gli espositori. E, a questi 1000 buyer,. Numeri, davvero da capogiro che dimostrano che questa fiera è pronta a continuare a crescere anche nei prossimi anni", aggiungeL’evento è supportato dalla. In tre giorni di apertura, verranno affrontati temi attuali come l’overtourism, la leadership femminile, la sostenibilità e la digitalizzazione. L’offerta espositiva spazia da esperienze outdoor e wellness, alla presentazione di nuove soluzioni nel settore del design e dell’ospitalità, con uno sguardo al futuro del turismo globale.