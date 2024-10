eVISO, siglato secondo contratto con operatore reseller per fornitura di gas

eVISO

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale per il trading delle commodities fisiche, ha. Il contratto prevede un plafond annuale di 5 milioni di standard al metro cubo (smc), con un fatturato stimato di circa 4,1 milioni di euro. I primi punti di fornitura verranno serviti già a partire da dicembre 2024, in vista della stagione termica in corso.Inoltre, l'accordo stipulato con un altro reseller a settembre 2023 è stato recentementeper un plafond annuale di 1 milione di smc, i quali si sommano al contratto comunicato oggi per un totale accumulato di 6 milioni di smc ed un fatturato stimato di circa 5 milioni di euro.Per fornire un termine di paragone, si evidenzia che nel corso del FY 23-24 eVISO ha erogato 4,6 milioni di smc, interamente destinati alla clientela diretta. Pertanto, il contratto siglato oggi, insieme a quello dello scorso anno, stabilisce unaal totale del gas erogato nell'intero esercizio concluso a giugno 2024.