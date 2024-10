Lavoro, Calderone: dialogo per grande Patto per il Paese

(Teleborsa) - "Io vedo sicuramente la possibilità di utilizzare la leva del dialogo sociale per mettere intorno a un tavolo tutti i soggetti che hanno diritto di esserciQuesto l'ho detto anche ai sindacati europei riuniti a Cagliari prima del G7 dei ministri del Lavoro". Lo ha detto il ministro del Lavoro,, intervenendo all'evento Job Evolution 2024 organizzato da Il Sole 24 Ore.Il Ministro ha sottolineato che per il dialogo sociale "credo oggi ci siano i presupposti perché mi sembra di poter dire che anche per quanto riguarda le rappresentanze del mondo datoriale questo è un indicatore e anche una volontà.Calderone ha infine smentito i rumors circa un possibile ripristino delle dimissioni in bianco, i tecnici sanno perfettamente che "non è niente di ciò quello che è inserito ne"Noi sappiamo perfettamente che il mondo del lavoro risente di condizioni storiche di difficoltà soprattutto per quelli che sono glipoi siano connesse con il lavoro che c'è e non con profili lavorativi che sono estremamente fuori mercato",e quindi anche a quelle risorse che non sono infinite che dobbiamo appostare sul lavoro e sui lavoratori. Mi sembra di potere dire che, laddove la Banca d'Italia lancia un segnale e un elemento di riflessione, questo elemento di riflessione è già nelle valutazioni del governo quando di parla di prudenza e di ragionare su quelli che sono i delicati equilibri della manovra". Secondo il ministro,, perché nel momento in cui sale la produttività e c'è un incremento reale a quel punto ci sono le condizioni per le imprese di fare gli investimenti importanti anche sul fronte dei salari e di tutto ciò che va a migliorare le condizioni in azienda e, quindi, il welfare aziendale".