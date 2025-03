Together in Action! a Bruxelles evento annuale del Patto per il clima europeo: progressi e azioni per un’Europa più green

(Teleborsa) - Domani 19 marzo - presso il Charlemagne Building di Bruxelles - si terrà, l’edizione 2025 dell’evento annuale del Patto Europeo per il Clima, iniziativa dedicata a favorire il coinvolgimento di cittadini, imprese e istituzioni nella lotta ai cambiamenti climatici.rappresenta un’importante piattaforma di confronto e scambio di esperienze tra esperti, policy maker, attivisti e cittadini impegnati nelle azioni per il clima.prevede una serie di sessioni tematiche organizzate dal Patto europeo per il clima. Tra i temi figurano l’adattamento climatico, l’attivismo giovanile, l’inclusione nelle politiche ambientali, il superamento dell’eco-ansia e l’impiego dell’intelligenza artificiale nelle iniziative a favore del clima.Durante l’evento verranno inoltre propostiper sensibilizzare l’opinione pubblica sul cambiamento climatico. Un’area espositiva mostrerà progetti e iniziative innovative sviluppate dai membri della comunità del Patto per il Clima. Infine, per arricchire l’esperienza dell’evento, il Patto offrirà anche una serie di esibizioni musicali dal vivo.Tra gli interventi di rilievo, èSeguirà una tavola rotonda con Kurt Vandenberghe, Direttore Generale della