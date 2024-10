BPER scatta in Borsa con nuovo piano. Apprezzato balzo del payout ratio

BPER Banca



(Teleborsa) -, dopo che il CdA ha approvato il, dove è previsto un utile netto cumulato di 4,3 miliardi di euro nel 2025-2027 (1,5 miliardi nel 2027), un dividendo cumulato cash pari a 3,2 miliardi di euro nel 2025-2027 (payout ratio medio di circa 75%), un ROTE superiore al 16% nel 2027 e un solido CET1 ratio, superiore al 14,5% nel 2027.Spicca l', da poco meno del 30% nel 2023 e rispetto al target di circa il 50% al 2025 che veniva indicato nel piano precedente.a un quarto d'ora dall'avvio delle negoziazioni, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 5,668 e successiva a quota 5,798. Supporto a 5,538.