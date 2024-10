Generali: titolo i rialzo, assist da analisti

Generali Assicurazioni

(Teleborsa) - Modesto guadagno per, che avanza dello 0,98%.A dare linfa alle azioni, in una giornata cauta sui listini azionari, contribuisce la promozione giunta dagli analisti di Morgan Stanley che hanno alzato il giudizio da equal weight a overweight. Ritoccato all'insù anche il target price da 23 a 30 euro.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend delrispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Nel breve periodo,presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 25,94 Euro e supporto a 25,67. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 26,21.