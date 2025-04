Generali, al via l'assemblea con 68,7% capitale

Generali

(Teleborsa) - Ha preso il via a Trieste l' assemblea annuale degli azionisti di, che torna in presenza dopo cinque anni.All'assise, come ha reso noto il presidente Andrea Sironi, è presente complessivamente il 68,762% del capitale, di cui il 14,875% in proprio e 53,85% per delega.L'assemblea si tiene per la prima volta nel nuovissimo Convention Center di Generali alle porte di Trieste.Prima di aprire i lavori Sironi ricorda Papa Francesco: "di cui Trieste e noi tutti conserviamo vivida memoria in seguito recente visita alla città".