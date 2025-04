MPS, nessun accordo con Caltagirone sulle Generali

MPS

(Teleborsa) - Trae il gruppo"non vi è alcun accordo" di spartizione della quota diin, qualora l'OPS su Piazzetta Cuccia andasse in porto. Lo precisa MPS nelle risposte alle domande scritte dei soci in vista dell'assemblea odierna.A una domanda ulteriore se MPS intendesse alienare, in tutto o in parte, la quota azionaria di Generali detenuta da Mediobanca, l'istituto senese ha spiegato: "la partecipazione in Generali rappresenta una quota diversificata di ricavi per il nuovo gruppo. Qualsiasi decisione riguardo a tale quota azionaria sarà presa a tempo debito nel migliore interesse della Società e dei nostri azionisti".