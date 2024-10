Tesla: accoglienza tiepida per il robotaxi, titolo scivola

Tesla Motors

(Teleborsa) - Crollamostrando una perdita dell'8,07% sui valori precedenti.La casa automobilistica di Elon Musk ha presentato il suo il robotaxi, un veicolo autonomo in grado di trasportare clienti. L'accoglienza tiepida è dovuta alla mancanza di specifiche da parte del CEO che non ha fornito dettagli tecnici.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell', che fa peggio del mercato di riferimento.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 193,5 Euro con prima area di resistenza vista a 211,7. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 185,9.