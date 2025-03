Usa, i miliardari più vicini a Trump hanno perso 209 miliardi di dollari dal suo insediamento

Tesla

(Teleborsa) - Bloomberg segnala che complessivamente cinque dei principalipresenti al giuramento di Trump – Elon Musk, Jeff Bezos, Sergey Brin, Marke Zuckerberg e Bernard Arnault – hanno perso da quel giornoin termini di ricchezza. Ildella testata americana ha evidenziato che a un primo periodo di grande crescita – con l'indice S&P 500 ai massimi storici e un boom della domanda di criptovalute – è seguito il calo generale a cui si assiste negli ultimi giorni. Lo stesso indice S&P da quando è entrato in carica in nuovo presidente risulta in calo del 6,4%.Secondo Bloomberg quello che ha perso di più dal ritorno di Trump alla Casa Bianca è proprio il miliardario a lui più vicino,. Il Bloomberg Billionaires Index indica infatti per Musk una perdita pari 149 miliardi di dollari, dovuta principalmente al crollo delle performance economiche e finanziarie di. A distanza segue(-29 miliardi), conche negli ultimi due mesi ha perso circa il 14% del suo valore di mercato.Male anche(-22 miliardi) che detiene ancora una percentuale delle azioni di(la casa madre di Google) che nel solo mese di febbraio ha registrato perdite intorno al 7%.Più limitate le perdite invece di Zuckerberg e Arnault (entrambe a -5 miliardi). Il primo ha pagato la cancellazione di tutti i guadagni didopo il boom post insediamento di Trump, il secondo invece ha scontato sui mercati il momento di difficoltà che stanno affrontando le sue aziende del lusso del gruppoa causa del clima di incertezza generato dalla politiche commerciali internazionali e dal timore di nuovi dazi.