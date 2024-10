Abi, leggero calo dei tassi sui mutui a settembre

(Teleborsa) - Calano lievemente a settembre i tassi sui nuovi, per via della nuova politica della Banca Centrale Europea. È quanto emerge dall'ultimo rapporto mensile Abi che segnala che il tasso è sceso da 3,59 al 3,33%, e in calo rispetto al 4,42% di dicembre 2023. Il tasso medio sullealle imprese è diminuito al 4,96% rispetto al 5,13% di agosto 2024 e al 5,45% di dicembre 2023.La frenata del PIL pesa suiche segnano un nuovo calo a settembre anche se meno forte rispetto al mese precedente. Secondo il rapporto mensile Abi "ildi credito è conseguente al rallentamento della crescita economica che contribuisce a deprimere ladi prestiti". A settembre 2024, i prestiti a imprese e famiglie sono scesi dell'1,2% rispetto a un anno prima, in rallentamento rispetto al calo registrato ad agosto 2024 (-2,0%) quando i prestiti alleerano diminuiti del 3,5% e quelli alledello 0,6%.Nei primi 10 giorni di ottobre ila 3 mesi è stato in media del 3,24% (3,43% la media di settembre) in diminuzione di 19 punti base. La diminuzione è di 76 punti base rispetto al valore massimo registrato a ottobre 2023. Il tasso suia sei mesi è stato in media del 3,08% (3,19% a settembre) in calo di 11 punti base. Il calo è di 97 punti base rispetto al valore massimo registrato a ottobre 2023. Ila 10 anni (molto usato nei mutui) è stato in media del 2,43% (2,44% a settembre) in diminuzione di un punto base. La diminuzione è 110 punti base rispetto al valore massimo registrato a ottobre 2023.Ila 10 anni è stato in media del 3,50% (3,54% a settembre) in diminuzione di 4 punti base. La diminuzione è di 148 punti base rispetto al valore massimo registrato a ottobre 2023.La, cioè gliin titoli custoditi presso le banche, ha presentato un incremento di circa 184 miliardi tra agosto 2023 e agosto 2024 (94,5 miliardi famiglie, 15,9 miliardi imprese e il restante agli altri settori, imprese finanziarie, assicurazioni, pubblica amministrazione). A settembre 2024 la, tramite obbligazioni, è cresciuta rispetto ad un anno fa del 10,6% (+12,2% nel mese precedente).I soli, nelle varie forme, a settembre 2024 sono cresciuti dello 0,3% su base annua (+2,0% il mese precedente). La(depositi da clientela residente e obbligazioni) a settembre 2024 è risultata in aumento dell’1,5% su base annua, proseguendo la dinamica positiva registrata da inizio anno (+3,2% ad agosto 2024)