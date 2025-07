Credito, volano i mutui ed il BNPL

(Teleborsa) -. Il mese di giugno chiude con unasu base annua sia dei(+43,22%) sia del(+42,74%), la modalità di acquisto con pagamento differito molto in voga negli ultimi anni. Crescono anche le richieste di(+13,63%), con l’unica eccezione dei, che sono(-3,88%). Il credito si fa in parallelo sempre più moderno, con un aumento da parte dei clienti nell’(+6,78%).I dati emergono dal, global data tech company,che rileva: l’andamento ancora una volta positivo del(+4,40% su base mensile), viene parzialmente bilanciato dalle lievi flessioni registrate nello stesso periodo da(-0,52%),(-1,47%) e(-1,07%).Per ila stabilizzazione dei tassi di interessele cui richieste hanno registrato i valori maggiormente positivi (+9,97% rispetto a maggio e addirittura +90,22% rispetto allo scorso anno). Un fenomeno, questo, che evidenzia unanel 2025, favorita probabilmente anche dalleevidenziate nell’ultimo rapporto ABI.A livello geografico, è ila segnarenell’ultimo mese, con +3,45% rispetto a maggio, mentre il confronto con lo scorso anno è positivo per tutte le aree geografiche."Le nostre analisi di giugno mettono in evidenza la buona salute del credito italiano, che si conferma in uno stato di continua evoluzione e dinamismo. - sottolinea, CEO di Experian Italia - La stabilizzazione dei tassi di interesse potrebbe aver contribuito a riaccendere il mercato immobiliare, con un contributo importante da parte della Gen Z che si mostra attiva e fiduciosa nell’acquisto della casa. Un altro aspetto degno di nota è rappresentato dalla crescente diffusione del BNPL, ormai uno strumento di credito consolidato, utilizzato dai consumatori di ogni genere e fascia di età".