Brembo, Equita incrementa target price e conferma Buy

Equita

Brembo

Pirelli

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+2%) il target price su, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella produzione di sistemi frenanti, confermando la" dopo l' annuncio dell'acquisizione del 100% del capitale della svedese Ohlins Racing.Gli analisti confermano l'intorno a mid single-digit dal 2025 anche perché l'acquisizione è finanziata senza debito aggiuntivo, ma usando la cassa a disposizione (per 3/4 derivante dalla recente cessione delle azioni). Essendo le sospensioni di Ohlins un business complementare rispetto al core business dei freni, non ci saranno significative sinergie di costo e cross selling, ma opportunità nei seguenti ambiti: R&D, commerciale, after-market e racing.Per quanto riguarda le stime, Equita lascia il 2024 invariato e per il FY25-26 EPS attua un +4%. Viene spiegato che la leva finanziaria (FY25 debt to EBITDA 0,6x) lascia(oltre 1 miliardi di euro anche senza includere l'utilizzo della carta).