Indel B, Equita incrementa target price e conferma Hold

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+4% da 24 euro) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della refrigerazione mobile applicabile ai comparti automotive e leisure, confermando la" sul titolo dopo l'acquisizione del rimanente 50% della JV Indel Webasto Marine (IWM), società partecipata dal gruppo tedesco Webasto e specializzata nella vendita di frigoriferi, congelatori, macchine per il ghiaccio e cantine per il vino per il settore nautico.Viene sottolineato che l'acquisizione è avvenuta sulla base di, ovvero circa 7x EV/EBITDA 2024 pre-sinergie, superiori rispetto a 5x del Gruppo nel 2025 ma sostanzialmente simili a livello di EBIT (7x vs 8x di Gruppo) grazie alla natura da distributore di IWM (D&A limitati).Gli analisti ritengono positiva l'acquisizione, poiché: è(stimiamo mid-teens sul 2026); consente di accelerare la penetrazione nel segmento Leisure Time, end-market che beneficia di margini superiori rispetto al Gruppo (IWM ha un'EBITDA margin del 19% vs 11% del Gruppo); garantisce maggior flessibilità nella gestione, consentendo di aumentare la penetrazione in US (in particolare nell'Hospitality) e di accelerare la crescita per linee esterne nel verticale Leisure Time; la, ovvero con un leverage NFP/EBITDA 2025E inferiore a 1x (rispetto alla stima precedente di 0,3x).