Manovra attesa entro martedì: si ragiona sugli ultimi ritocchi

(Teleborsa) - Si surriscalda il clima in vista del varo dellache dovrà essere. Entro martedì è atteso il, che fornirà la bozza con i numeri per grandi categorie da inviare a Bruxelles, che saranno poi meglio dettagliati nellavera e propria: si parla di impegni pera fronte diche al momento arrivano adi euro. Una dotazione limitata che dovrà trovare copertura con lache vale circa 3 miliardi, con altri risparmi di spesa e con gli, da cui sono attesi circa 2 miliarid di euro. Non sono esclusi aumenti delle imposte per alcune categorie di contribuenti.E proprio sull'si divide la maggioranza, con la Lega che propone di tassare gli, cui si oppone fermamente Forza Italia, contraria a questa ipotesi. "Con noi non ci saranno mai tasse sugli extraprofitti delle banche", ha dichiarato il leader di FI, Antonio Tajani, aggiungendo "è roba da Unione Sovietica".Fra i punti centrali della Manovra c'è il, che secondo le aspettative del governo dovrebbe fruttare circa 2 miliardi di euro, la cifra necessaria per il taglio dell'aliquota Irpef dal 35 al 33% ai redditi fino a 50mila euro. Chi non aderirà al concordato preventivofinirà sotto la tagliola dei controlli: si tratta soprattutto diche dichiarano redditi ritenuti troppo bassi che superano appena i 12mila euro e ristoranti condi poco superiori ai 15mila euro.Possibile anche un, per favorire la permanenza sul lavoro, attraverso un taglio degli oneri contributivi sino ad una certa soglia o con detrazioni fiscali che si annullerebbero oltre quota 40mila euro. Si è parlato anche del cosiddetto Bonus Maroni, con l'offerta di incentivi sino al 10% dei contributi o con una tassazione agevolata.Per racimolare risorse preziose a rendere strutturale il taglio Irpef si è parlato anche di una