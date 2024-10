Mare Engineering, KT&Partners conferma Add e alza target price

Mare Engineering Group

(Teleborsa) -ha incrementato a(da 5,6 euro, upside del 45,3%) il target price su, società attiva nel campo dell'ingegneria digitale che opera in Italia e all'estero con le grandi imprese per creare tecnologie avanzate e le rende accessibili alle PMI, confermando la raccomandazione "".Secondo l'analisi, i risultati del primo semestre 2024 hanno mostrato unasuperiore alle attese anche se i ricavi sono stati leggermente inferiori alle previsioni. Confermata una robusta crescita per il 2024 (con ricavi stimati a 45,5 milioni di euro, in aumento del 15%) lo studio ha previsto che l'acquisizione di, consolidata all'inizio dell'anno fiscale 2025 sul conto economico, porterà ad un incremento dei ricavi, portando a un CAGR 2023-27 rivisto del 17,8%, in aumento rispetto al 15% precedente, contribuendo con circaai ricavi del Gruppo.L'EBITDA per l'anno fiscale 2024 è ora stimato a 13,8 milioni di euro (margine del 30,5%), in aumento rispetto ai 12 milioni,con un’ulteriore crescita a 15,8 milioni (margine del 27,8%) nel 2025, guidata dallenonostante margini inferiori derivanti dall'integrazione di Powerflex.