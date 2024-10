Nielsen Ad Intel: mercato pubblicitario in positivo ad agosto, +5,7%

(Teleborsa) - Gli investimenti pubblicitari in Italia chiudono il mese a +5,7%, portando la raccolta pubblicitaria dei primi otto mesi a +6,2%. Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti "Over The Top" (OTT), l'andamento nei primi otto mesi del 2024 si attesta a +7,6%. È quanto emerge dai"Dopo mesi in negativo la Stampa frena il calo trainata dall'andamento positivo dei Quotidiani (+2%), mentre si evidenzia la contrazione della Radio (-4%) per la prima volta in calo dall'inizio dell'anno. La televisione conferma l'ottimo stato di forma anche questo mese con una crescita a due cifre (+10,6%) – dichiara–. L'outlook positivo sul mercato pubblicitario viene supportato anche dal contesto macroeconomico che evidenzia una confortante tendenza deflattiva, al netto dello scenario geopolitico che rimane preoccupante."Relativamente ai singoli mezzi,è cresciuta a due cifre +10,6% ad agosto e +10,4% nei primi otto mesi dell'anno. Isono cresciuti ad agosto 2024 del +2% e sono calati del -7,1% nei primi otto mesi. In calo del -4%ad agosto, mentre del -1,4% nei primi otto mesi. Laè in calo del -4,1% ad agosto e +8,9% nei primi otto mesi .Sulla base delle stime realizzate da Nielsen, lanei primi otto mesi 2024 chiude con un +4,1% (+5,5% se si considera il solo perimetro Fcp AssoInternet).Segno positivo nei primi otto mesi per l'che registra un +11,9%. In crescita lache segna un +0,2% e il Cinema +43%. In calo il Direct Mail -6,7%.Sonoe il contributo maggiore è portato da Toiletries (+31%), Bevande/Alcoolici (+14,4%) e Distribuzione (+9,9%). In calo ad agosto gli investimenti di Oggetti personali (-17,3%) Cura persona (-12,5%) ed Alimentari (-4,5%).Relativamente ai, si evidenzia, nei primi otto mesi 2024, l'andamento positivo di Gestione casa (+38,3%), Automobili (+28%) e Distribuzione (+12,9%), in calo invece Media/Editoria (-14,1%), Telecomunicazioni (-10,1%) e Cura persona (-0,4%)"Dopo 3 mesi di crescita, il settore Alimentari registra una flessione segnando un calo del -4,5%. Il risultato negativo è attribuibile alla contrazione registrata da Tv e Radio che rappresentano l'84% del comparto. La flessione – conclude– è stata, rispettivamente del -8,2% e del -13,8%. A trainare il mercato, l'importante crescita del settore Toiletries (31%)".