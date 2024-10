Stellantis estende piano acquisto azioni dipendenti

Stellantis

(Teleborsa) -ha lanciato la seconda tranche di “Shares to Win” in 18 paesi, raggiungendo quasi tutti i dipendenti di Stellantis nel mondo (oltre 230.000). Dopo il successo (partecipazione del 22% dei dipendenti idonei; 4,4 milioni di azioni sottoscritte) della prima parte del piano di acquisto di azioni per i dipendenti “Shares to Win”, lanciato alla fine del 2023 in Francia e in Italia, quasi tutti i dipendenti idonei di Stellantis possono ora sottoscrivere il piano di acquisto di azioni per i dipendenti “Shares to Win” tra il 5 e il 14 novembre 2024, fino a un totale di 14 milioni di azioni.“Shares to Win” offre ai dipendenti l’opportunità di diventare azionisti di Stellantis a condizioni preferenziali, ovvero nessun importo minimo di sottoscrizione o a partire da un’azione sottoscritta (a seconda dei paesi), il 20% di sconto sul prezzo di riferimento dell’azione (pari alla media dei prezzi di chiusura dell’azione Stellantis alla Borsa di Milano tra il 30 settembre e il 25 ottobre 2024), e un contributo paritario pari al 100% dell’importo personale investito, fino a un massimo di 1.000 euro."Crediamo che quando i nostri colleghi – impegnati ogni giorno per rafforzare l’Azienda – diventano azionisti, sia i nostri dipendenti siaStellantis prosperano”, ha dichiarato Xavier Chéreau, Chief HR & Transformation Officer di Stellantis. “Il nostro programma di acquisto diazioni aiuta i dipendenti a costruire un maggiore senso di appartenenza e dimostra l’impegno di Stellantis a condividere i propri risultati con i dipendenti".