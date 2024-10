SVIMEZ, per politica coesione applicare metodo PNRR

(Teleborsa) -. È necessario subordinare l'erogazione delle risorse al raggiungimento di obiettivi precisiLo afferma in una nota l'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno nell'ultima pubblicazione de I Quaderni SVIMEZ, curata da Luca Bianchi e Ferdinando Ferrara. "La programmazione attuale, basata su obiettivi tematici generali, non risponde adeguatamente alle specifiche necessità dei territori", si legge nel testo.rendicontazione della spesa e non legato al raggiungimento di obiettivi di crescita o di riduzione dei divari, ha portato a risultati limitati. Ne è prova il fatto che l'Italia pur collocandosi al secondo posto in termini di risorse ricevute, non abbia riportato risultati eclatanti in termini di coesione. L'analisi della Programmazione 2014-2020, fatta nello studio SVIMEZ, evidenzia un'allocazione distorsiva delle risorse, con una sproporzionata concentrazione su agevolazioni per le imprese a scapito di infrastrutture essenziali. Le conseguenze sono chiare: una riduzione di investimenti fondamentali in settori strategici come ambiente, ICT, mobilità e servizi sociali". Svimez sostiene quindi che per affrontare le criticità del ciclo di Programmazione 2021-2027, è fondamentale un potenziamento della capacità amministrativa e un coordinamento più incisivo. Tuttavia, è necessario andare oltre le misure attuali, abbracciando un nuovo paradigma basato sull'approccio performance-based del metodo PNRR subordinando l'erogazione delle rate al raggiungimento di obiettivi mirati.L'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno è convinta che questa sia, in grado di condurre a un sostanziale miglioramento dell'efficacia di queste politiche. Implementando il metodo PNRR, non sarà più possibile spostare risorse dei programmi europei sui cosiddetti "programmi complementari" o su progetti funzionali al solo raggiungimento dei target di spesa, garantendo così che i fondi siano destinati a progetti realmente in grado di ridurre i divari territoriali"."Affinché questa proposta possa essere efficacemente integrata nel dibattito europeo, è essenziale che rispetti i principi delineati dalle Istituzioni UE". La Svimez propone, infatti, unMa la governance macroeconomica europea non può essere esclusa da questo progetto di riforma: solo un approccio integrato e coerente - conclude - può garantire che la politica di coesione non rimanga isolata, ma contribuisca attivamente alla riduzione dei divari e al progresso dell'Unione"