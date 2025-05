PNRR: Italia chiede revisione, modifiche a settima rata

(Teleborsa) - Lo scorso 21 marzo l'Italia ha presentato allaLa richiesta "include, tra l'altro - spiegano fonti della Commissione citate da Ansa -, modifiche tecniche relative a tappe e obiettivi della settima richiesta di pagamento, nonché qualsiasi altra proposta giustificata dai requisiti del regolamento". "Per il momento, la Commissione non ha ricevuto alcuna richiesta di spostare o trasferire alcuni obiettivi/traguardi dal Pnrr alla Politica di coesione".Nei giorni scorsi, Openpolis ha segnalato che sul sito della Commissione risulta la richiesta di revisione."La richiesta di modifica in questione da parte delle autorità italiane è stata inoltrata dopo la presentazione della settima richiesta di pagamento da parte delle autorità italiane il 30 dicembre 2024 - spiega un portavoce dell'esecutivo Ue -. La Commissione sta ancora valutando la richiesta e invierà la sua valutazione preliminare sul raggiungimento da parte dell'Italia delle tappe e degli obiettivi