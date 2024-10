ABN Amro, il governo olandese ridurrà la partecipazione al 30%

ABN AMRO

Barclays

(Teleborsa) - NL financial investments, per conto dello Stato olandese, ha annunciato la suadepositary receipts (DR) per azioni della banca olandesetramite un piano di trading pre-organizzato che sarà eseguito daIl numero massimo di DR che Barclays può vendere per conto di NLFI per tutta la durata del piano di trading ridurrebbe la partecipazione di NLFI in ABN AMRONLFI ha ordinato a Barclays che le DRper DR che NLFI manterrà sotto controllo. Il piano diventerà operativo nei prossimi giorni e terminerà quando sarà stato venduto il numero massimo di DR, ma potrà essere rinnovato a discrezione di NLFI.Lo Stato olandese ha precedentemente annunciato che, in seguito all'offerta pubblica iniziale di ABN AMRO il 20 novembre 2015, intendela propria quota (tramite NLFI) in ABN AMRO.