Prysmian colloca il 3,7% della cinese YOFC e scende al 20%

Prysmian

(Teleborsa) -, attraverso la sua controllata Draka Comteq, ha siglato in data odierna unper la vendita, presso un limitato numero di investitori istituzionali, di 28.246.771 azioni H di Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (YOFC) quotate presso la Borsa di Hong Kong, pari a circa il 3,7% del capitale sociale totale della Società, ad un prezzo pari a 12,40 dollari hongkonghesi per azione.Il, spiega una nota, è finalizzato ad aumentare il flottante della Società, migliorare la liquidità delle sue azioni e attrarre nuovi investitori nel capitale sociale. Al completamento del Collocamento, Draka, che alla data del presente annuncio detiene circa il 23,7% del capitale sociale totale della Società, ridurrà la propria partecipazione ad una percentuale del 20,0% circa del capitale sociale totale della Società.In relazione al Collocamento, Draka Comteq ha concordato un periodo di lock-up di 60 giorni per le azioni H della Società che deterrà successivamente al Collocamento ai sensi del placing agreement.