Applied Nutrition punta a capitalizzazione di 400 milioni di sterline nell'IPO a Londra

(Teleborsa) -, marchio britannico leader nel settore della nutrizione sportiva, della salute e del benessere, ha annunciato la fascia di prezzo per la suasul main market delLa fascia di prezzo è stata fissata a 136-160 penny per azione, il che implica unadi mercato stimata all'ammissione compresadi sterline. L'Offerta comprende fino a 137.408.477 azioni esistenti da vendere da parte di alcuni azionisti esistenti della società.La società ha ricevuto ildel Nord Ovest, tra cui Mohsin Issa, che si sono impegnati a partecipare all'offerta per un valore complessivo di 25 milioni di sterline.Applied Nutrition, che formula e crea prodotti nutrizionali mirati a un'ampia gamma di consumatori e venduti in oltre 80 paesi in tutto il mondo, ha aumentato ida 35 milioni di sterline nell'esercizio 2022 a 86 milioni di sterline nel 2024 a un CAGR del 57%. Questa crescita è stata realizzata attraverso le diverse rotte di commercializzazione e le offerte di prodotti del gruppo, con tutte le regioni (Regno Unito, Europa e Internazionale) e ciascuna delle quattro gamme Applied Nutrition (Applied Nutrition, ABE", BodyFuel ed Endurance) che hanno contribuito.Il gruppo ha prodotto unrettificato costante di circa il 30% negli anni fiscali 2022, 2023 e 2024. La chiave dell'elevato margine è la sua produzione interna e le capacità NPD, nonché la sua integrazione verticale all'interno del suo modello di business B2B che, ad esempio, richiede una spesa di marketing inferiore rispetto a un modello D2C. Il gruppo mantiene inoltre una filosofia incentrata sulla liquidità e prevede di mantenere il suo solido bilancio, con une nessun debito.