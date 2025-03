Sara Assicurazioni, utile 2024 in leggero calo a 80,9 milioni di euro

(Teleborsa) -, l'assicuratore ufficiale dell'Automobile Club d'Italia, ha chiuso il 2204 con unconsolidato pari a 80,9 milioni di euro (vs. 83,1 milioni nel 2023). Il Settore Danni chiude a 62,2 milioni di euro di utile netto (vs. 62,9 milioni nel 2023), mentre il Settore Vita a 12,8 milioni di euro di utile netto (vs. 12,3 milioni nel 2023). L'indice di solvibilità è a circa 400%, tra i più alti del mercato.Sara Assicurazioni ha registrato unadi 742,9 milioni di euro, con una crescita del +7,9% rispetto al 2023, chiudendo con un utile netto di 63,2 milioni di euro. Il Consiglio di Amministrazione ha proposto diagli azionisti.ha chiuso l'anno con una raccolta premi di 131,7 milioni di euro e un utile netto di 9,2 milioni di euro. Il Consiglio ha proposto di non distribuire utili, per consolidare ulteriormente la posizione della compagnia. Il suo indice di solvibilità ha superato il 440%, dimostrando un'elevata solidità patrimoniale."Focus sull'equilibrio tecnico, attenzione alla crescita e propensione all'innovazione digitale. Questi gli ingredienti che assicurano la qualità e la sostenibilità del nostro modello di business", dichiara il