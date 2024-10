iVision Tech acquista il 45% di Molex Zetronic

iVision Tech

(Teleborsa) -annuncia di aver sottoscritto unpari al 45% del capitale sociale. Il restante 55% sarà acquistato da Innovatek, società controllata da Carlo Fulchir.Molex Zetronic è una società con sede a Padova appartenente al gruppo multinazionale americano Molex, attivo nella realizzazione di prodotti specifici e customizzati per aziende e gruppi automobilistici.L’Operazione, che si prevede possa essere, è finalizzata ade la produzione di soluzioni ottiche ad alta precisione per il settore della mobilità e, precisamente,, sistemi di assistenza alla guida (ADAS) e tecnologie di illuminazione avanzate.L'obiettivo primario è dunque quello di, rispondendo alla domanda di soluzioni ottiche ad alte prestazioni, fondamentali per migliorare la sicurezza, l'efficienza e la connettività dei veicoli, nonché quello didel Gruppo attraversoal mercato dell’occhialeria in cui iVision Tech opera."Con la possibile acquisizione di Molex Zetronic puntiamo a proseguire il nostro percorso di differenziazione e sviluppo nel settore tecnologico, già iniziato con l’acquisizione di Teknoema", commenta, Amministratore Delegato di iVision Tech.