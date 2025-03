Estrima, Zetronic conclude positivamente la due diligence sulla società

Estrima

(Teleborsa) -, azienda leader nella produzione di veicoli elettrici compatti per la mobilità urbana, comunica che Zetronic ha completato con esito positivo la Due Diligence sulla Società e ha confermato la propria proposta di investimento.L’operazione, spiega una nota, prevede la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato, in esclusione del diritto di opzione, per un importo pari a Euro 3 milioni, da perfezionarsi entro il 31 marzo 2025 (l’“Aumento di Capitale”), a fronte dell’ottenimento di una percentuale di capitale sociale post Aumento di Capitale pari al 52%. L’operazione avverrà nell’ambito del piano di risanamento del gruppo Estrima, sviluppato all’interno della procedura di composizione negoziata avviata dalla Società. Il suddetto importo destinato all’Aumento di Capitale sarà depositato, sempre entro il 31 marzo 2025, presso l’istituto di credito che sarà individuato da Zetronic, convenendo che detto deposito dovrà essere destinato al citato Aumento di Capitale entro il termine perentorio del 30 aprile 2025.Zetronic ha comunicato che l'Offerta sottoscritta in data 17 febbraio 2025 e denominata "Offerta vincolante condizionata di aumento di capitale sociale in Estrima s.p.a. a supporto del piano di risanamento”, ha visto avverarsi la condivisione del piano di risanamento e lacondizione sospensiva dell’esecuzione positiva di una due diligence, ad opera di Zetronic riguardante gli accordi in ordine alla governance attualmente vigenti di Estrima su tutta la documentazione relativa alla Composizione Negoziata della Crisi di Estrima, gli accordi in ordine alla governance attualmente vigenti e gli eventuali documenti aggiuntivi ritenuti dirimenti allo scopo.Nella medesima comunicazione Zetronic ha, peraltro, precisato che, rispetto all’esito della due diligence e limitatamente ai rapporti con le banche, allo scopo di rimuovere ogni riserva all’ingresso nel capitale di Estrima, ritiene di dover attendere l’avverarsi dell’indifferibile rafforzamento finanziario della controllata Brieda, in particolar modo nei rapporti di affidamento e sconto crediti con gli istituti di credito in essere, attraverso un imprescindibile coinvolgimento di questi ultimi, nella logica finale di garantire il rafforzamento aziendale e la protezione dei relativi posti di lavoro, in coerenza con gli stessi obiettivi della Composizione Negoziata della Crisi.Qualora, per esigenze di adempimenti formali, la data di conclusione dell’operazione dovesse protrarsi oltre il 31 marzo 2025, Zetronic provvederà ad effettuare un versamento dell’importo in un conto corrente vincolato concordato con Estrima, per garantire la pienaesecutività dell’operazione.mediante l’emissione di 15.476.067 azioni di nuova emissione al prezzo di circa Euro 0,19 per azione, incluso sovrapprezzo.Al fine di agevolare e velocizzare il closing, si legge nella nota, i soci di riferimento Matteo Maestri, SDP Finanziaria e MobilityUp hanno concesso a Zetronic un’, ad un prezzo simbolico, di un ulteriore 3% del capitale sociale, portando la partecipazione complessiva di Zetronic al 55% di Estrima.Il Consiglio di Amministrazione di Estrima ha approvato oggi una revisione del piano di risanamento, condiviso con Zetronic, per tener conto della modifica sulla tempistica attesa di esecuzione dell’Aumento di Capitale, attesa nel mese di aprile 2025.Il Consiglio di Amministrazione di Estrima, nel prendere atto della comunicazione di Zetronic di superamento della condizione legata alla Due Diligence, "ha confermato che la proposta di Zetronic va considerata in linea con la strategia di rilancio della Società e coerente con le prospettive di crescita del settore della mobilità elettrica".