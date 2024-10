La Geologia nell'Era della Tecnologia, dal dal 5 al 7 novembre a Saragozza l'IPGC

(Teleborsa) - Laco-organizzata dall'Associazione Ufficiale Spagnola dei Geologi (ICOG), dall'Associazione Portoghese dei Geologi (APG) e dalla Federazione Europea dei Geologi (EFG), si terrà dal 5 al 7 novembre 2025 a Saragozza, Spagna. L'evento metterà in luce il ruolo vitale che la geologia e i geologi svolgono nel plasmare e sostenere una società giusta. La forza lavoro attuale nell'ambito delle scienze geologiche, a livello globale, è stimata in circaI geologi sono scienziati e professionisti esperti che studiano gli impatti dei cambiamenti climatici sull'ambiente, come frane, erosione costiera, innalzamento del livello del mare, siccità e alluvioni. Essi si trovano in prima linea nell'affrontare alcune delle sfide più urgenti della società odierna, garantendo accesso affidabile, sicuro ed etico a fonti di energia rinnovabile, forniture minerarie sostenibili e gestione efficace di acqua e suolo.Ile l'fissano obiettivi climatici ambiziosi con scadenze serrate, con l'obiettivo di ridurre significativamente le emissioni di gas serra e promuovere l'uso di energia "verde" rinnovabile. I geologi sono essenziali per questa transizione in un momento in cui l'interesse per la professione sta diminuendo. Lapromuoverà la professione con un focus sulla partecipazione giovanile.L'attuazione di iniziative dell'UE come ilo ilrichiederà una forza lavoro geologica qualificata più ampia di quella attualmente presente in Europa. C'è una crescente domanda di geologi e molti paesi si affideranno alla mobilità internazionale della professione per compensare le carenze di personale. L'EFG e i suoi membri (associazioni nazionali) sono pronti a supportare la nuova Commissione Europea nelle iniziative annunciate nelle Linee Guida Politiche, che si prevede affronteranno il divario di competenze e lavoro, come l'Unione Skills e il Piano Strategico per l'Istruzione STEM.ha stimato una carenza di forza lavoro di circaL'American Institute of Professional Geologists, membro dell'AGI e partner dell'IGPC, fornisce certificazione per geologi professionisti che lavorano negli Stati Uniti. Allo stesso modo, l'EFG, attraverso il suo titolo di Geologo Europeo, certifica i professionisti della geologia e offre formazione continua tramite la sua Accademia di Formazione, per soddisfare queste esigenze in evoluzione. Anche Canada e Australia hanno certificazioni professionali simili, evidenziando l'importanza dell'etica professionale in questo settore.Sotto il temala quinta conferenza IPCG servirà come piattaforma critica per condividere strategie per colmare il divario di competenze e mettere in mostra i geologi come attori chiave nelle strategie globali di azione climatica e gestione delle risorse."I geologi – ha dichiarato il– sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità globali ed europei. La quinta IPGC è un'opportunità essenziale per la professione per dimostrare la nostra capacità di guidare soluzioni che affrontano le sfide energetiche, delle risorse e climatiche".