Smartphone e tablet più trasparenti e riparabili

(Teleborsa) - Dalun nuovo sistema di etichettatura perprevisto dal regolamento UE 2023/1669, che imporrà ai produttori – inclusi giganti extraeuropei come Apple e Samsung – di fornire informazioni dettagliate sull’efficienza energetica, durata e riparabilità dei dispositivi.Le etichette, visibili sia in formato fisico che online, includeranno dati su. L’obiettivo èLe nuove regole si applicheranno a tutti i dispositivi con schermo fino a 17,4 pollici, escludendo quelli già in commercio prima della data stabilita.Parallelamente, i produttori saranno obbligati a garantire disponibilità dei pezzi di ricambio per almeno sette anni e a rispettare tempi di fornitura entro 10 giorni lavorativi, dando così concreta attuazione al ''. L’iniziativa rientra nella più ampia strategia UE per l’economia circolare e la transizione verde.