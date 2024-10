Maire in denaro dopo il Buy di Jefferies, TP indicato a 10 euro

Maire Tecnimont

(Teleborsa) - Seduta tonica per, che passa di mano in vantaggio dell'1% in Borsa, in scia al giudizio Buy di Jerreries ed all'indicazione di Target Price di 10 euro, che rappresenta un potenziale upside del 34% sulla valorizzazione attuale di mercato."Ci aspettiamo che i risultati del terzo trimestre (24 ottobre) riportino ricavi del +10% t/t guidati dall'accelerazione del progetto E&C di Hail & Ghasha, con un'ulteriore crescita dei ricavi del +20% t/t prevista nel quarto trimestre.", spiegano gli analisti di Jefferies, ricordandi "tutte le nuove aggiudicazioni nel terzo trimestre sono andate a NextChem, parte del business Sustainable Technology Solutions di MAIRE".A livello comparativo su base settimanale, il trend delevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice. La tendenza di breve è in rafforzamento con area di resistenza vista a 7,583 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,483. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 7,683.