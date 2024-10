Compagnia dei Caraibi, KT&Partners taglia fair value e conferma Hold

Compagnia dei Caraibi

(Teleborsa) - KT&Partners ha confermato laa "" e abbassato il(aper azione dai precedenti 1,20 euro) sul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e ultra-premium.Sebbene i risultati principali del primo semestre 2024 abbiano superato le aspettative, le stime dei ricavi dell'esercizio 2024 rimangono invariate a causa dele delle, scrivono gli analisti. Dall'esercizio 2025, Compagnia dei Caraibi interromperà la distribuzione dei marchi BF, che hanno contribuito al 45% dei ricavi dell'esercizio 2023. Per compensare ciò, Compagnia dei Caraibi prevede di espandere il proprio portafoglio con nuovi marchi e di potenziare il marketing per i prodotti proprietari. Tuttavia, si prevede che l', portando a un declassamento dei ricavi dell'esercizio 2025 da 47,4 milioni di euro a 44,5 milioni di euro.La redditività del primo semestre 2024 è stata colpita da maggiori costi del personale e di marketing e da una più lenta deflazione del COGS. L'dell'esercizio 2024 è stato rivisto al ribasso a 0,9 milioni di euro (margine dell'1,7%) da 1,9 milioni di euro (margine del 3,5%). La redditività dovrebbe migliorare poiché Compagnia dei Caraibi uscirà dai marchi BF e incrementerà i marchi proprietari, con le filiali in Spagna e negli Stati Uniti che dovrebbero raggiungere il pareggio entro l'esercizio 2025. Si prevede che l'EBITDA raggiungerà i 4,6 milioni di euro entro l'esercizio 2027 (margine del 9,5%), con unche raggiungerà i 2,3 milioni di euro, rispetto a una perdita di 1 milione di euro prevista quest'anno.Si prevede che lamigliorerà da 9,9 milioni di euro nel 2024 a 4,1 milioni di euro entro il 2027, trainata dalle riduzioni del capitale circolante.