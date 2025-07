Sesa, Equita taglia target price e conferma Hold: risultati più deboli delle attese

Equita

(Teleborsa) -ha tagliato aper azione (dai precedenti 85 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, confermando lasul titolo a "" dopo risultati del quarto trimestre dell'anno fiscale 2025 (al 30 aprile 2025) più deboli delle attese, sia in termini di P&L che di generazione di cassa, quest'ultima penalizzata sia da maggiore spending per M&A che da assorbimento da NWC leggermente peggiore delle stime.Dalla call è emerso che ildell'anno fiscale 2026 (al 31 luglio 2025) ha visto unFY26. Inoltre, si prevede una crescita abbastanza equilibrata nei vari trimestri, senza particolare stagionalità.Ildel biennio 2026-27 sarà, grazie anche a una ridotta attività di M&A . Le indicazioni della società vedono investimenti totali nel FY26 pari a circa 80 milioni di euro, di cui 30/35 milioni di euro per M&A e 45/50 milioni di euro per capex, rispetto allo spending di 160 milioni di euro nel FY25, di cui circa 110/120 milioni di euro in M&A e 40/50 milioni di euro in capex."Apprezziamo la graduale stabilizzazione e recupero del business e il focus della società sulla crescita organica, ma", si legge nella ricerca.