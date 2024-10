Criptovalute, nel 2025 scatterà la super tassazione al 42%

(Teleborsa) -derivanti dall'investimento in, uno dei settori che il governo ha scelto di penalizzare, inserendo in Manovra un aggravio dell'imposizione fiscale. Ad annunciarlo è stato il, indicando che la tassa sulle plusvalenze, cioè sulla differenza positiva fra il prezzo di acquisto e di vendita di questi asset,, qualora le plusvalenzeo nel corso del periodo d’imposta.L'aggravio delle imposte sarà inserito in Manovra, rendendo l'Italia uno dei paesi con la tassazione più elevata per gli investitori in criptovalute, al pari della Danimarca e sotto alla sola all’Islanda.La super tassazione delle plusvalenze generate dalle criptovalute, come desunto dai dati dell'della School of Management del Politecnico di Milano, secondo cui quasi un terzo di questa plateaavrebbe effettuato gli, ilcon un acquisto direttoed ilattraverso servizi di trading tradizionali e app bancarie."Questa misura non solo accrescerà il carico fiscale per gli investitori in bitcoin e altre criptovalute, maGli operatori del settore temono, che l’aumento dell'aliquotariducendo l’interesse degli investitori e compromettendo lo sviluppo dell’ecosistema blockchain che stava prendendo piede nel paese", afferma, Direttore dell’Osservatorio Blockchain & Web 3 del Politecnico di Milano, aggiungendo " Si rischia, inoltre, di creare un’asimmetria tra il settore emergente delle criptovalute e il mercato tradizionale degli strumenti finanziari, come gli ETF. Mentre la tassazione delle criptovalute subisce questo aumento significativo, gli ETF e altri prodotti finanziari continuano a essere regolamentati da un regime fiscale diverso e spesso meno oneroso".Ma all'interno del settore finanziario. Massimo Siano, Managing Director e Responsabile per il Sud Europa di 21Shares, società specializzata nell'offerta diche mette in evidenza le opportunità offerte dall'investimento indiretto in criptovalute tramite questo strumento e ricorda che. "Pertanto, gli ETP, che già prima erano una soluzione efficiente nei costi, se questa norma dovesse entrare in vigore lo saranno ancora di più, diventando uno strumento ancora più", conclude.