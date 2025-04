ESMA, linee guida per costruire cultura di vigilanza comune per criptovalute

(Teleborsa) - L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati () ha pubblicatoper prevenire e individuare gli abusi di mercato ai sensi del Regolamento sul mercato delle criptovalute ().Basate sull'esperienza dell'ESMA nell'ambito del Regolamento sugli abusi di mercato (MAR), le linee guida destinate alle Autorità nazionali competenti (ANC) includono principi generali per una vigilanza efficace e pratiche specifiche per individuare e prevenire gli abusi di mercato relativi alle criptovalute. Esse tengono conto delle, come la sua natura transfrontaliera e l'uso intensivo dei social media.Le linee guida stabiliscono principi generali che richiedono che l'attività di vigilanza sia basata sul rischio e proporzionata, e stabiliscono l'obiettivo per le ANC dispecifica per le criptovalute attraverso un dialogo aperto con il settore e interazioni con altre ANC.Le Linee Guida sarannodell'UE e pubblicate sul sito web dell'ESMA, entrando in vigore tre mesi dopo tale data. Tuttavia, l'ESMA raccomanda alle ANC di iniziare ad attuare i principi contenuti nelle linee guida in attesa delle traduzioni.