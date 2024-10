Anief: permessi retribuiti garantiti per esigenze personali o familiari

(Teleborsa) - Una recente ordinanza della- ha posto dei dubbi sul fatto che non vi potesse essere discrezionalità amministrativa nel merito della valutazione della motivazione, per la fruizione del permesso retribuito. Tuttavia, è necessario che il dipendente indichi quale sia la motivazione, eventualmente anche mediante; si osserva che il ricorso all’autocertificazione implica una precisa assunzione di responsabilità in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese.Nell’orientamento dell’Aran, del settembre 2021, si specifica che "In ogni caso i motivi addotti dal lavoratore non sono soggetti alla valutazione del dirigente scolastico". Nell’ordinanza della cassazione,, perché il motivo della richiesta di permesso deve "essere adeguatamente specificato".Successivamente, nel giugno del 2024, l’Aran ha chiarito che i 3 giorni di permesso per motivi personali o familiari, introdotti dal CCNL 2019/21, spettano per intero al personale docente e ATA con contratto al 31 agosto o 30 giugno 2024. Dunque, anche il personale sopra citato ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione.Inoltre, sono(Tribunale di Fermo, con sentenza n.53 del 26 maggio 2020; Tribunale di Ferrara, con sentenza n. 54/2019 del 02/04/2019; Tribunale di Velletri, con Sentenza n. 378/2019)., ha detto che "durante la prossima tornata contrattuale, chiederemo che la questione venga chiarita una volta per tutte, nel rispetto degli orientamenti ARAN. Nel frattempo, come sindacato,e invitiamo tutto il personale a segnalarci eventuali abusi da parte dei dirigenti scolastici".