Stipendi: Anief invita a inviare diffida per sbloccarli in attesa del rinnovo del Contratto

"Per aumentare gli stipendi certamente bisogna andare a recuperare l'indennità di vacanza contrattuale". È quanto affermapresidente nazionale Anief."Secondo il testo unico – prosegue– è un'indennità che serve per tutelare le retribuzioni del personale, dei dipendenti pubblici, e quindi del personale scolastico. ed equivale al 50% del costo dell'inflazione. Per questo, come Anief, abbiamo messo a disposizione ladiffida: se fosse accolta gli stipendi aumenterebbero del 4% e avremo più di 2mila euro di arretrato".