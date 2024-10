Auto, i sindacati in piazza a Roma: governo convochi Stellantis a Palazzo Chigi

Stellantis

(Teleborsa) - Questa mattina hanno scioperato ai sindacati del: Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno manifestato insieme, sotto lo slogan "Cambiamo marcia: acceleriamo verso un futuro più giusto". I sindacati dei metalmeccanici sono scesi in piazza "per difendere l'occupazione e rilanciare il futuro dell'industria dell'auto in Italia, a partire dai siti". Secondo gli organizzatori alla manifestazione erano presenti 20mila persone.Il corteo è partito da piazza Barberini diretto a piazza del Popolo, con l'intervento dei segretari generali dei sindacati dei metalmeccanici,. In piazza anche i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil,. Erano presenti anche delegazioni die mondiali. In piazza anche la segretaria del Pd,, i segretari di Avs,, e il leader del M5S,"Condividiamo le ragioni di questo sciopero unitario di lavoratori e lavoratrici e delle sigle sindacali. C'è molta preoccupazione sul futuro di uncome l'automotive", ha dichiarato Schlein. "Noi chiediamo degli impegni chiari e concreti, li chiediamo al governo e li chiediamo alle aziende", ha aggiunto. "Noi ci siamo e ci saremo. Abbiamo depositato una mozione unitaria con le altre opposizioni e insieme abbiamo chiesto che sia audito anche. Stellantis ha delle responsabilità storiche verso questo paese e deve fare la sua parte fino in fondo". Conte ha ribadito "l'impegno del M5S a sostenere la battaglia operaia su Stellantis".ha affermato che il settore auto "è un settore strategico, ma è a rischio. Le prospettive - dai livelli di produzione all'occupazione - non sono chiare, non c'è un piano industriale che definisca un futuro". Per questo ha chiesto che il governo convochi le parti sociali, Stellantis e le aziende della componentistica a. A Stellantis "chiediamo il rispetto dell'impegno che ha assunto con il sindacato e con il governo di rilanciare la linea dell'automotive nel nostro Paese, concentrando risorse, investimenti, nuovi modelli, aumentando la capacità produttiva, salvaguardando tutti i posti di lavoro" ha aggiunto,Anche Bombardiere ha chiesto al governo di convocare Tavares e i sindacati a Palazzo Chigi e di "intervenire per abbassare idell'che sono troppo alti".