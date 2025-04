Dazi, Meloni: task force con i ministri competenti a Palazzo Chigi

(Teleborsa) - Riunione a Palazzo Chigi sui dazi Usa verso l'Unione europea. Laha annullato gli impegni odierni per concentrare la propria attività sulle azioni da intraprendere in seguito agli, e il primo passo dovrebbe essere unaDopo Meloni, arrivata in mattinata, sono entrati a Palazzo Chigi alcuni ministri, fra cui(Economia),(Imprese),(Agricoltura) e(Affari europei). All'incontro partecipano anche i due vicepremierin presenza edin videocollegamento. Secondo quanto si apprende, la una riunione è sulle azioni che il Governo dovrà intraprendere in seguito all'introduzione di nuovi dazi da parte del governo degli Stati Uniti.Nelle ultime oresi è confrontato con il gruppo economico della Lega, ribadendo che se gli Stati Uniti hanno deciso di tutelare le proprie imprese, è necessario che l'Italia continui a difendere con determinazione il proprio interesse nazionale anche alla luce dei troppi limiti dell'Europa.